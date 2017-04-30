Fabiano sakatlandı!
Fenerbahçe'nin file bekçisi Fabiano Ribeiro, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçın 67. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 67. dakikasında Kweuke'ye gol izni vermeyen Fabiano bir sakatlık yaşadı.
Brezilyalı kalecinin tedavisi için oyun durakladı. Yapılan tetkiklerinden ardından oyuna devam edemedi. Deneyimli file bekçisi, sekerek kenara geldi. Sarı-lacivertli takımda Ertuğrul Taşkıran kaleye geçti.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul kaleye geçerken tribünlerden çok büyük bir destek geldi. Bu arada Fabiano'nun sakatlığından önce Salih de oyuna girmek için hazırlanıyordu ancak değişiklik hakkı dolunca Salih kulübede kaldı.
Brezilyalı kalecinin tedavisi için oyun durakladı. Yapılan tetkiklerinden ardından oyuna devam edemedi. Deneyimli file bekçisi, sekerek kenara geldi. Sarı-lacivertli takımda Ertuğrul Taşkıran kaleye geçti.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul kaleye geçerken tribünlerden çok büyük bir destek geldi. Bu arada Fabiano'nun sakatlığından önce Salih de oyuna girmek için hazırlanıyordu ancak değişiklik hakkı dolunca Salih kulübede kaldı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Seneye şampiyonuz
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
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