 Fabiano sakatlandı! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fabiano sakatlandı!

    Fabiano sakatlandı!

    'nin file bekçisi , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçın 67. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında , Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 67. dakikasında Kweuke'ye gol izni vermeyen Fabiano bir sakatlık yaşadı.

    Brezilyalı kalecinin tedavisi için oyun durakladı. Yapılan tetkiklerinden ardından oyuna devam edemedi. Deneyimli file bekçisi, sekerek kenara geldi. Sarı-lacivertli takımda Ertuğrul Taşkıran kaleye geçti.

    Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul kaleye geçerken tribünlerden çok büyük bir destek geldi. Bu arada Fabiano'nun sakatlığından önce Salih de oyuna girmek için hazırlanıyordu ancak değişiklik hakkı dolunca Salih kulübede kaldı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabiano sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.