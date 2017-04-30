 Eysseric’e kanca – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Eysseric’e kanca

    Eysseric’e kanca
    , 10 numara transferinde Fransa'ya yöneldi. Sarı-lacivertlilerin Nice'in yıldızı Valentin Eysseric ile ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun kontratının sezon sonu bitecek olması da Kanarya için avantaj. 25 yaşındaki oyuncu 1.77 boyunda. Kanatlarda da forma giyebiliyor.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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