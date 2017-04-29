RvP'den Mahmut Tekdemir'e "özür çiçeği"
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, maç içinde çarpışması sonrasında burnu kırılan Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmur Tekdemir'e "özür çiçeği" gönderdi.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Van Persie'nin Mahmut'a yolladığı çiçeğin fotoğrafı yer aldı. Paylaşımda, "Van Persie sert oynar ama özür dilemesini de bilir. Teşekkürler Hollandalı." ifadeleri kullanıldı.
Van Persie'nin gönderdiği çiçekte, "Hızlıca iyileşmeni diliyorum." notu yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılan maçın ilk yarısında Van Persie ile Mahmut Tekdemir çarpışmış, yüzüne darbe alan turuncu-lacivertli futbolcunun burnu kırılmıştı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
RvP'den Mahmut Tekdemir'e "özür çiçeği" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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