 RvP'den Mahmut Tekdemir'e "özür çiçeği" – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    RvP'den Mahmut Tekdemir'e "özür çiçeği"

    RvP'den Mahmut Tekdemir'e "özür çiçeği"

    Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin , maç içinde çarpışması sonrasında burnu kırılan Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmur Tekdemir'e "özür çiçeği" gönderdi.

    Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'nin Mahmut'a yolladığı çiçeğin fotoğrafı yer aldı. Paylaşımda, "Van Persie sert oynar ama özür dilemesini de bilir. Teşekkürler Hollandalı." ifadeleri kullanıldı.

    Van Persie'nin gönderdiği çiçekte, "Hızlıca iyileşmeni diliyorum." notu yer aldı.

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılan maçın ilk yarısında Van Persie ile Mahmut Tekdemir çarpışmış, yüzüne darbe alan turuncu-lacivertli futbolcunun burnu kırılmıştı.


    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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