 Rakibe pozisyon verme cimrisi! – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Rakibe pozisyon verme cimrisi!

    Rakibe pozisyon verme cimrisi!
    Lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde 3. sırada bulunan Fenerbahçe, buna rağmen Spor Toto Süper Lig'in en az pozisyon veren takımı. Kanarya, 28 maçta rakiplerine 94 kez gol yapabilme şansı tanıdı (Maç başına 3.36). Çaykur Rizespor ise 136 gol pozisyonu ile ligin en çok gol pozisyonu veren ilk yedi takımı arasında yer alıyor.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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