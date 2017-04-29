Rakibe pozisyon verme cimrisi!
Lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde 3. sırada bulunan Fenerbahçe, buna rağmen Spor Toto Süper Lig'in en az pozisyon veren takımı. Kanarya, 28 maçta rakiplerine 94 kez gol yapabilme şansı tanıdı (Maç başına 3.36). Çaykur Rizespor ise 136 gol pozisyonu ile ligin en çok gol pozisyonu veren ilk yedi takımı arasında yer alıyor.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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