Potansiyel tehlike!
Sarı-lacivertliler, bu sezon kendi dışında puan cetvelinde ilk 5'te yer alan takımlara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 13 puan topladı.
F.Bahçe ligin dibindeki 4 takıma karşı ise başarısız: 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ile 9 puan kaybı. Bu anlamda; Çaykur Rize potansiyel tehlike!
10 yıldır yenilmiyor
Çaykur Rizespor'a karşı ligde 19-6 önde olan (8 maç berabere) F.Bahçe, rakibine 10 yıldır yenilmiyor. Sarı Kanarya, bu periyotta 6 kez mağlup edip 3 kez berabere kaldığı Karadeniz temsilcisine Kadıköy'deki son 14 karşılaşmada ise geçit vermedi; 11 galibiyet aldı, 3 maçta eşitlik bozulmadı.
10 yıldır yenilmiyor
Çaykur Rizespor'a karşı ligde 19-6 önde olan (8 maç berabere) F.Bahçe, rakibine 10 yıldır yenilmiyor. Sarı Kanarya, bu periyotta 6 kez mağlup edip 3 kez berabere kaldığı Karadeniz temsilcisine Kadıköy'deki son 14 karşılaşmada ise geçit vermedi; 11 galibiyet aldı, 3 maçta eşitlik bozulmadı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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