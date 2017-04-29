Sarı-lacivertliler, bu sezon kendi dışında puan cetvelinde ilk 5'te yer alan takımlara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 13 puan topladı.

F.Bahçe ligin dibindeki 4 takıma karşı ise başarısız: 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ile 9 puan kaybı. Bu anlamda; Çaykur Rize potansiyel tehlike!



10 yıldır yenilmiyor

Çaykur Rizespor'a karşı ligde 19-6 önde olan (8 maç berabere) F.Bahçe, rakibine 10 yıldır yenilmiyor. Sarı Kanarya, bu periyotta 6 kez mağlup edip 3 kez berabere kaldığı Karadeniz temsilcisine Kadıköy'deki son 14 karşılaşmada ise geçit vermedi; 11 galibiyet aldı, 3 maçta eşitlik bozulmadı.

