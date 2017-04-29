 Potansiyel tehlike! – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Potansiyel tehlike!

    Potansiyel tehlike!

    Sarı-lacivertliler, bu sezon kendi dışında puan cetvelinde ilk 5'te yer alan takımlara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 13 puan topladı.

    F.Bahçe ligin dibindeki 4 takıma karşı ise başarısız: 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ile 9 puan kaybı. Bu anlamda; Çaykur Rize potansiyel tehlike!

    10 yıldır yenilmiyor
    Çaykur Rizespor'a karşı ligde 19-6 önde olan (8 maç berabere) F.Bahçe, rakibine 10 yıldır yenilmiyor. Sarı Kanarya, bu periyotta 6 kez mağlup edip 3 kez berabere kaldığı Karadeniz temsilcisine Kadıköy'deki son 14 karşılaşmada ise geçit vermedi; 11 galibiyet aldı, 3 maçta eşitlik bozulmadı.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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