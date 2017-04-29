Mosturoğlu: "Obradovic’e güveniyoruz"

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, dörtlü finalde Obradovic’e güvendiklerini belirterek, “THY Avrupa Ligi’ni kazanacağına inanıyoruz” dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, faaliyet raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz sürecinin ilk günlerinden itibaren bilgi vermeye çalıştıklarını söyleyen Mosturoğlu, "Yargıtay Başsavcılığı, mahkemenin verdiği beraat kararının onanması için dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne göndermiştir. Büyük Fenerbahçe Camiası'nın artık beklediği, beraat kararının onanması olacaktır. Kumpan davasının bir dahaki duruşması 22 Mayıs'ta Silivri'de yapılacaktır. Süreçte kulübümüzün uğradığı maddi manevi tazminat için hukuki çalışmalarımız devam etmektedir. Hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan 550 dönüm arazi ve bunlar üzerinde yapımış olan kapalı spor salonları statlar vardır. Topuk Yaylası'nın tapusu alınmıştır. Üniversite'nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu ay içerisinde netleşecek" diye konuştu.



"Kadın Basketbol Takımımız'dan önümüzdeki yıl kupayı bekliyoruz"

Sportif faaliyetler hakkında konuşan Mosturoğlu, "Profesyonel futbol şubemiz yarışın gerisinde kalmıştır. Taraftarı üzen bu durum bizleri de üzmüştür. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bunun sebepleri bellidir ve bunun için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirmek için takımımız gerekli çalışmayı yapıyor. Basketbol'da taraftarlarımız takımımızı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne taşıdı ve futbol takımına da destek olmalılar. Koçumuz Obradovic'e güveniyoruz ve şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz. Bu yıl Avrupa Ligi'nde kupayı kaçıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız'ın da önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'ni kazanacağına inanıyoruz ve kendilerinden kupa bekliyoruz" ifadelerini kullandı.