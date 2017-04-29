Mosturoğlu: "Obradovic’e güveniyoruz"
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, dörtlü finalde Obradovic’e güvendiklerini belirterek, “THY Avrupa Ligi’ni kazanacağına inanıyoruz” dedi.
"Kadın Basketbol Takımımız'dan önümüzdeki yıl kupayı bekliyoruz"
Sportif faaliyetler hakkında konuşan Mosturoğlu, "Profesyonel futbol şubemiz yarışın gerisinde kalmıştır. Taraftarı üzen bu durum bizleri de üzmüştür. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bunun sebepleri bellidir ve bunun için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirmek için takımımız gerekli çalışmayı yapıyor. Basketbol'da taraftarlarımız takımımızı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne taşıdı ve futbol takımına da destek olmalılar. Koçumuz Obradovic'e güveniyoruz ve şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz. Bu yıl Avrupa Ligi'nde kupayı kaçıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız'ın da önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'ni kazanacağına inanıyoruz ve kendilerinden kupa bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:13
- Muslera servet istedi
Toplam 9
Yorum
OKAN adam 3.5 m € garanti kazanıyor 20*40 maç desen 1 m € ya yakında maç başı zaten yıllık kazancı 4.5 civarında taraftar seviyor iyi oynuyor tamamda 4.5 da az değil kaldı ki şimdi 4.2 garanti istiyor 1 de maç başından yıllık 5.5 m € yu bulur maliyeti satılabilirse satılması gs için hayırlı olur bedava bırakılmamalı ama
- Kiralık aşk Burak
Toplam 24
Yorum
Trabzonspor aşkına İstemiyoruz Burak Murak...Bırakın Çin' de kalsın...Şu taraftarı çileden çıkarmayın...La havle...
- Vodafone’un ‘ağası’ Noah!
Toplam 2
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ İŞ TE 7 DEN 77 YE AİLE OLMAK BUDUR SPOR KARDEŞLİKTİR AHLAKTIR BAŞARIDIR NE MUTLU Kİ KARA KARTALIZ
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