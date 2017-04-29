 İşte Fener'in 1 numaralı hedefi – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    İşte Fener'in 1 numaralı hedefi

    İşte Fener'in 1 numaralı hedefi

    Alman golcü için kolları sıvayan sarı-lacivertli kulüp, hem Wolfsburg’tan hem de yıldız futbolcunun menajerinden olumlu sinyaller aldı. Sezon sonunda büyük bomba patlayabilir

    Robin van Persie ve Fernandao'dan bir türlü verim alamayan Fenerbahçe golcü sorununu Mario Gomez'le kökten çözmenin planlarını yapıyor. Mart ayında Gomez için aracılar vasıtasıyla Wolfsburg'la temas kuran Fenerbahçe'nin yeniden harekete geçtiği belirlendi. Wolsfburg'un 30 yaşındaki golcüyü satmaya sıcak bakmasının ardından menajeri Uli Ferber'in de "Mario her zaman daha iddialı bir takımı ister" demesi Fenerbahçe'nin umutlarını artırdı.

    Çin'den gelen cazip teklifleri reddeden Alman golcü Mario Gomez'in, Avrupa vitrininde olmak istediği ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yer alması halinde Fenerbahçe'ye "hayır" demeyeceği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüp, eski takımı Beşiktaş'la da adı anılan yıldız futbolcuyu kaptırmamak için transferi bir an önce sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin dev transfer hamlesinde 5 milyon euro'luk gözden çıkardığı sızan bilgiler arasında.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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