"Futbol şubesi dışında başarılı..."
Vefa Küçük: "Futbol şubesi dışında başarılı sonuçlar aldık"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün konuşmasıyla başladı. Bu sezon Futbol Şubesi'nin beklenen performansı sergileyemediğini söyleyerek sözlerine başlayan Küçük, "Fenerbahçe Futbol Şubesi dışında bütün branşlarda iftihar edilecek sonuçlara imza atılıyor. Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımları'nın yanı sıra, voleybolda, kürekte, boksta, atletizm, yelken ve masa tenisinde başarılı sonuçlar aldık. 3 Mayıs'ta kulübümüzün kuruluşunun 110. yılını kutlayacağız. Bunun yanında Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin yıldönünümü kutlayacağız. Dereağzı'ndaki törenle bu kutlamaları yapacağız. Bu törenlerde sizleri de aramızda görmek isteriz" diyerek toplantının açılışını yaptı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:31
- Muslera servet istedi
Toplam 9
Yorum
OKAN adam 3.5 m € garanti kazanıyor 20*40 maç desen 1 m € ya yakında maç başı zaten yıllık kazancı 4.5 civarında taraftar seviyor iyi oynuyor tamamda 4.5 da az değil kaldı ki şimdi 4.2 garanti istiyor 1 de maç başından yıllık 5.5 m € yu bulur maliyeti satılabilirse satılması gs için hayırlı olur bedava bırakılmamalı ama
- Kiralık aşk Burak
Toplam 24
Yorum
Trabzonspor aşkına İstemiyoruz Burak Murak...Bırakın Çin' de kalsın...Şu taraftarı çileden çıkarmayın...La havle...
- Vodafone’un ‘ağası’ Noah!
Toplam 2
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ İŞ TE 7 DEN 77 YE AİLE OLMAK BUDUR SPOR KARDEŞLİKTİR AHLAKTIR BAŞARIDIR NE MUTLU Kİ KARA KARTALIZ
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