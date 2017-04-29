Efeler, Ziraat’ı yıktı: 3-1
Efeler Voleybol Ligi play-off turu üçüncülük serisinin 2. maçında, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 1-1'e getirdi. Seride 2 galibiyet alan takım lig üçüncüsü olacak. Son maç 1 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak. Burhan Felek'teki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Efeler, Ziraat’ı yıktı: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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