 Efeler, Ziraat’ı yıktı: 3-1 – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Efeler, Ziraat’ı yıktı: 3-1

    Efeler, Ziraat’ı yıktı: 3-1
    Efeler Voleybol Ligi play-off turu üçüncülük serisinin 2. maçında, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 1-1'e getirdi. Seride 2 galibiyet alan takım lig üçüncüsü olacak. Son maç 1 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak. Burhan Felek'teki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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