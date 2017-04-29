 ‘Bunlar kokuşmuş!’ – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    ‘Bunlar kokuşmuş!’

    ‘Bunlar kokuşmuş!’

    Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nın başına getirilecek olmasını "fiyasko" diye niteleyen F.Bahçe'nin eski yıldızı Pierre van , tepkisini devam ettirdi.

    bu kez, "Dick Advocaat bir opsiyon bile olmamalı. Bu durum Hollanda Futbol Federasyonu'nun kokuşmuşluğunu gösteriyor" dedi.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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