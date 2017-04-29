Beşiktaş’a tur attırmayız
Derbi fatihi De Souza, “Beşiktaş’ı daha önce Vodafone Arena’da yendik. Bunu bir kez daha yapabiliriz” dedi
Attığı kafa golü ile F.Bahçe'yi G.Saray önünde zafere taşıyan Josef de Souza, bu maçı hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. Bein Sports'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, "Oynadığım pozisyon nedeniyle Galatasaray gibi bir takıma gol atmam çok zordu. Buna rağmen golü attım ve gerçek Fenerbahçeli oldum" dedi.
BUNU İSTEMEYİZ
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da kendilerini yenip şampiyonluk turu atmak istemesine de değinen Josef, "Bunu istemeyiz. Biz o statta galibiyet alabileceğimizi daha önce herkese gösterdik. Bir kez daha yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
BUNU İSTEMEYİZ
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da kendilerini yenip şampiyonluk turu atmak istemesine de değinen Josef, "Bunu istemeyiz. Biz o statta galibiyet alabileceğimizi daha önce herkese gösterdik. Bir kez daha yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Beşiktaş’a tur attırmayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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