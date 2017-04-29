 Beşiktaş’a tur attırmayız – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş’a tur attırmayız

    Beşiktaş’a tur attırmayız

    Derbi fatihi De Souza, “Beşiktaş’ı daha önce Vodafone Arena’da yendik. Bunu bir kez daha yapabiliriz” dedi

    Attığı kafa golü ile F.Bahçe'yi G.Saray önünde zafere taşıyan Josef de Souza, bu maçı hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. Bein Sports'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, "Oynadığım pozisyon nedeniyle Galatasaray gibi bir takıma gol atmam çok zordu. Buna rağmen golü attım ve gerçek Fenerbahçeli oldum" dedi.

    BUNU İSTEMEYİZ
    Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da kendilerini yenip şampiyonluk turu atmak istemesine de değinen Josef, "Bunu istemeyiz. Biz o statta galibiyet alabileceğimizi daha önce herkese gösterdik. Bir kez daha yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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