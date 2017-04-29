Sarı-lacivertliler, Özbek yönetimindeki Cimbom’a tüm branşlarda 27-4’lük ezici bir üstünlük kurdu. Galatasaray’ın 4 galibiyetinin 3’ü basketboldan geldi. Kanarya voleybolda ise 11’de 11 yaptı
Kanarya, bu periyotta ezeli rakibi ile 5 futbol maçına çıktı, 2'sini kazandı, 1'ini kaybetti, 2 karşılaşma berabere bitti. Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında Fenerbahçe'ye karşı futboldaki tek galibiyetini geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık skorla kazandı. Basketbolda (kadın-erkek) 2 yıllık bu dönemde Aslan'a 17-3'lük (erkeklerde 10-2, kadınlarda 7-1) üstünlük kuran Fenerbahçe, voleybolda (kadın-erkek) ise tulum çıkardı; 11 maçın tamamından salondan zaferle ayrıldı. Cimbom, bu dönemde Beşiktaş'a karşı ise derbilerde 12-6 üstünlük kurarken, futbolda hiç galip gelemedi. Kartal, 5 futbol maçının 3'ünü kazandı, 2'si berabere bitti.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:12
- Muslera servet istedi
Toplam 9
Yorum
OKAN adam 3.5 m € garanti kazanıyor 20*40 maç desen 1 m € ya yakında maç başı zaten yıllık kazancı 4.5 civarında taraftar seviyor iyi oynuyor tamamda 4.5 da az değil kaldı ki şimdi 4.2 garanti istiyor 1 de maç başından yıllık 5.5 m € yu bulur maliyeti satılabilirse satılması gs için hayırlı olur bedava bırakılmamalı ama
- Kiralık aşk Burak
Toplam 24
Yorum
Trabzonspor aşkına İstemiyoruz Burak Murak...Bırakın Çin' de kalsın...Şu taraftarı çileden çıkarmayın...La havle...
- Vodafone’un ‘ağası’ Noah!
Toplam 2
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ İŞ TE 7 DEN 77 YE AİLE OLMAK BUDUR SPOR KARDEŞLİKTİR AHLAKTIR BAŞARIDIR NE MUTLU Kİ KARA KARTALIZ
Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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