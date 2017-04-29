 Aziz Yıldırım 24-7 Dursun Özbek – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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HEPSİ
    29 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    24-7

    Aziz Yıldırım 24-7 Dursun Özbek

    Sarı-lacivertliler, Özbek yönetimindeki Cimbom’a tüm branşlarda 27-4’lük ezici bir üstünlük kurdu. Galatasaray’ın 4 galibiyetinin 3’ü basketboldan geldi. Kanarya voleybolda ise 11’de 11 yaptı

    Fenerbahçe, Dursun Özbek'in başkanlık yaptığı iki sezonda Galatasaray'a tekrarlanması çok zor bir fark attı. Sarı-lacivertliler, 10 Haziran 2015 tarihinde mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Özbek döneminde Cimbom'la farklı branşlarda 33 derbi oynadı; bu maçların 27'sini kazanıp, sadece 4'ünde mağlup oldu, 2 mücadeleden (futbol) ise eşitlik çıktı.

    Kanarya, bu periyotta ezeli rakibi ile 5 futbol maçına çıktı, 2'sini kazandı, 1'ini kaybetti, 2 karşılaşma berabere bitti. Galatasaray, başkanlığında Fenerbahçe'ye karşı futboldaki tek galibiyetini geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık skorla kazandı. Basketbolda (kadın-erkek) 2 yıllık bu dönemde Aslan'a 17-3'lük (erkeklerde 10-2, kadınlarda 7-1) üstünlük kuran Fenerbahçe, voleybolda (kadın-erkek) ise tulum çıkardı; 11 maçın tamamından salondan zaferle ayrıldı. Cimbom, bu dönemde Beşiktaş'a karşı ise derbilerde 12-6 üstünlük kurarken, futbolda hiç galip gelemedi. Kartal, 5 futbol maçının 3'ünü kazandı, 2'si berabere bitti.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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