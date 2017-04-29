‘Aranguez’i de yanında getirir’
Fenerbahçe'nin Galatasasaray'la 23 Nisan'da oynadığı derbi öncesi, Alman teknik direktör Roger Schmidt'in sarı-lacivertli ekiple bir görüşme yaptığı ileri sürülmüştü.
Şili'den CDF kanalı, bu iddia üzerinden başka bir iddia daha ortaya attı. Kanal, Leverkusen'den ayrılan Schmidt'in Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde Leverkusen'den öğrencisi olan Charles Aranguiz'i de yanında götüreceğini duyurdu.
İKİ YÖNLÜ BİR OYUNCU
Aykut Kocaman döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Charles Aranguiz, orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayabilme özelliğine sahip bir yıldız. On numara pozisyonunda görev alabilen 28 yaşındaki Şilili futbolcu, milli takımda 53 maçta 7 gol atarken, Bayer Leverkusen'de ise bu sezon 22 maçta 1 gol-2 asistle oynadı.
İKİ YÖNLÜ BİR OYUNCU
Aykut Kocaman döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Charles Aranguiz, orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayabilme özelliğine sahip bir yıldız. On numara pozisyonunda görev alabilen 28 yaşındaki Şilili futbolcu, milli takımda 53 maçta 7 gol atarken, Bayer Leverkusen'de ise bu sezon 22 maçta 1 gol-2 asistle oynadı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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