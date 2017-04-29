 ‘Aranguez’i de yanında getirir’ – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    ‘Aranguez’i de yanında getirir’

    ‘Aranguez’i de yanında getirir’

    Fenerbahçe'nin Galatasasaray'la 23 Nisan'da oynadığı derbi öncesi, Alman teknik direktör 'in sarı-lacivertli ekiple bir görüşme yaptığı ileri sürülmüştü.

    Şili'den CDF kanalı, bu iddia üzerinden başka bir iddia daha ortaya attı. Kanal, Leverkusen'den ayrılan Schmidt'in Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde Leverkusen'den öğrencisi olan Charles 'i de yanında götüreceğini duyurdu.

    İKİ YÖNLÜ BİR OYUNCU
    Aykut Kocaman döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Charles Aranguiz, orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayabilme özelliğine sahip bir yıldız. On numara pozisyonunda görev alabilen 28 yaşındaki Şilili futbolcu, milli takımda 53 maçta 7 gol atarken, Bayer Leverkusen'de ise bu sezon 22 maçta 1 gol-2 asistle oynadı.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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