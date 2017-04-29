Advocaat’tan ‘taktik’ idman
Başakşehir'le çarşamba günü kupa yarı finali ilk maçında karşılaşıp 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bir gün iznin ardından ligdeki Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Dün sabah idmanın ilk bölümünde top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli takım, daha sonra taktik çift kale maçla antrenmanı bitirdi. Kanarya, Ülker Stadı'nda yarın oynanacak maçın hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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