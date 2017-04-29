Advocaat’tan ‘taktik’ idman

Başakşehir'le çarşamba günü kupa yarı finali ilk maçında karşılaşıp 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bir gün iznin ardından ligdeki Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Dün sabah idmanın ilk bölümünde top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli takım, daha sonra taktik çift kale maçla antrenmanı bitirdi. Kanarya, Ülker Stadı'nda yarın oynanacak maçın hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak.