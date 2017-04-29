 Advocaat’tan ‘taktik’ idman – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    ’tan ‘taktik’ idman

    Advocaat’tan ‘taktik’ idman
    Başakşehir'le çarşamba günü kupa yarı finali ilk maçında karşılaşıp 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bir gün iznin ardından ligdeki Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Dün sabah idmanın ilk bölümünde top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli takım, daha sonra taktik çift kale maçla antrenmanı bitirdi. Kanarya, Ülker Stadı'nda yarın oynanacak maçın hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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