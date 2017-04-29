Advocaat Hollanda basınına konuştu
Hollanda basınına konuşan sarı-lacivertli hoca, milli takımda ancak 1 Haziran’da iş başı yapabileceğini belirtirken, “F.Bahçe’de kupa kazanmak istiyorum” dedi
Emeklilik kararı almasına rağmen Hollanda Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul eden Dick Advocaat, göreve hemen mi başlayacağı yoksa sezon sonunu mu bekleyeceği konusuna açıklık getirdi. Holl anda televizyonu NO S'un muhabiri Joep Schreuder'e röportaj veren 69 yaşındaki teknik direktör, yaşanan süreç ve bundan sonrası için şu açıklamayı yaptı: "Holl anda Milli Takımı'nın başına geçmek için KN VB (Kraliyet Hollanda Futbol Federasyonu) ile bir görüşmem oldu. Görüşme sonunda anlaştık. Ruud Gullit'in yardımcım olma konusunu da konuştum. Onun da KN VB ile masaya oturması lazım. Ama 'Bu iş oldu' diyebilirim. 1 Haziran tarihinde ben ve Gullit işbaşı yapabiliriz.
AVUKATIM BAKIYOR
Fenerbahçe ile görüşmeleri ise avukatım Rob Jansen yürütüyor. KNVB ile sözleşme imzalamam daha zaman alabilir. Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemiyorum. Bu ekiple kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe'de 5 hafta daha kalacağım." Holl anda Milli Takımı, 4 Haziran'da Fildişi Sahili ile özel maça çıktıktan sonra 9 Haziran'da Dünya Kupası grup elemelerinde Rotterdam'da Lüksemburg'u konuk edecek. F.Bahçe'nin Başakşehir'le oynayacağı kupa yarı finali rövanşı 17 Mayıs tarihinde. NO S'taki haberde finalin ise 31 Mayıs'ta oynanacağı (TFF tarih açıklamadı) belirtildi. TFF, Süper Lig'in son hafta maçlarının 3-4 Haziran'da oynanacağını duyurmuştu. Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda 1 Haziran'da göreve başlarsa, son lig maçında F.Bahçe'nin başında olamayacak. Sarı-lacivertli yönetim ile Advocaat'ın avukatı Rob Jansen, bu konuyu müzakere ediyor.
SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK
Hollanda'nın AD gazetesi, Kupası finaline kalması Salı günü açıklanacak Hollanda Futbol Federasyonu'nun Advocaat'ın ismini önümüzdeki salı günü açıklamak istediğini yazdı. Gazete, Advocaat'ın F.Bahçe'nin Türkiye halinde bu maçta son kez sarı-lacivertli ekibin başında bulunup, sonrasında milli takımdaki görevine başlamak istediğini yazdı.
DİCK ADVOCAAT: 'BİR KAZAYA DAHA TAHAMMÜL EDEMEM'
Dick Advocaat, ligde yarın Çaykur Rize ile oynayacakları maça çok büyük önem veriyor. Şampiyonlar ligi bileti alabilmek için bu karşılaşmayı mutlaka kazanmaları gerektiğini hatırlatan Advocaat, "Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaşmışken olası bir kazaya tahammülüm yok. Eminim siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur" diyerek futbolcularından galibiyet istedi. Fenerbahçe, Çaykur Rize'yi yener, Başakşehir ise Beşiktaş'a mağlup olursa, sarı-lacivertlilerle ikinci Başakşehir arasındaki puan farkı 1'e düşecek.
AVUKATIM BAKIYOR
Fenerbahçe ile görüşmeleri ise avukatım Rob Jansen yürütüyor. KNVB ile sözleşme imzalamam daha zaman alabilir. Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemiyorum. Bu ekiple kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe'de 5 hafta daha kalacağım." Holl anda Milli Takımı, 4 Haziran'da Fildişi Sahili ile özel maça çıktıktan sonra 9 Haziran'da Dünya Kupası grup elemelerinde Rotterdam'da Lüksemburg'u konuk edecek. F.Bahçe'nin Başakşehir'le oynayacağı kupa yarı finali rövanşı 17 Mayıs tarihinde. NO S'taki haberde finalin ise 31 Mayıs'ta oynanacağı (TFF tarih açıklamadı) belirtildi. TFF, Süper Lig'in son hafta maçlarının 3-4 Haziran'da oynanacağını duyurmuştu. Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda 1 Haziran'da göreve başlarsa, son lig maçında F.Bahçe'nin başında olamayacak. Sarı-lacivertli yönetim ile Advocaat'ın avukatı Rob Jansen, bu konuyu müzakere ediyor.
SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK
Hollanda'nın AD gazetesi, Kupası finaline kalması Salı günü açıklanacak Hollanda Futbol Federasyonu'nun Advocaat'ın ismini önümüzdeki salı günü açıklamak istediğini yazdı. Gazete, Advocaat'ın F.Bahçe'nin Türkiye halinde bu maçta son kez sarı-lacivertli ekibin başında bulunup, sonrasında milli takımdaki görevine başlamak istediğini yazdı.
DİCK ADVOCAAT: 'BİR KAZAYA DAHA TAHAMMÜL EDEMEM'
Dick Advocaat, ligde yarın Çaykur Rize ile oynayacakları maça çok büyük önem veriyor. Şampiyonlar ligi bileti alabilmek için bu karşılaşmayı mutlaka kazanmaları gerektiğini hatırlatan Advocaat, "Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaşmışken olası bir kazaya tahammülüm yok. Eminim siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur" diyerek futbolcularından galibiyet istedi. Fenerbahçe, Çaykur Rize'yi yener, Başakşehir ise Beşiktaş'a mağlup olursa, sarı-lacivertlilerle ikinci Başakşehir arasındaki puan farkı 1'e düşecek.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Advocaat Hollanda basınına konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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