 Taraftara hediye – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Taraftara hediye

    Taraftara hediye
    Başakşehir'e kupa maçında usta işi bir kafa golü atan Van Persie, büyük sevinç yaşadı. için attığı her golün kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden RvP, "Golümü taraftarlarımıza hediye ediyorum. Finale kalacağımıza ise yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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