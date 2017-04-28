 Suriyeli çocuklar Topal’la sevindi – Fotomaç – 28 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Suriyeli çocuklar Topal’la sevindi

    Suriyeli çocuklar Topal’la sevindi
    , Hatay Yardımlaşma Derneği aracılığıyla Kırıkhan ilçesinde Suriyeliler için halı saha yaptırdı. Video konferans sistemiyle açılış törenine bağlanan ve sahadaki ilk maçın başlama düdüğünü çalan Fenerbahçeli futbolcu, en kısa zamanda Hatay'a giderek Suriyeli çocukları ziyaret edeceğini söyledi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Suriyeli çocuklar Topal’la sevindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.