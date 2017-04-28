 Roman’a gelmiş! – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
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    Roman’a gelmiş!

    Roman’a gelmiş!
    Derbiyi izlemeye gelen Bruno Labbadia'nın F.Bahçe'yle görüştüğü iddia edilmişti. Fakat işin aslının böyle olmadığı ortaya çıktı. İtalyan asıllı Alman çalıştırıcının gelecek sezon için Bundesliga'dan bir takımla anlaştığı ve Neustadter'i izlemeye geldiği öğrenildi. Ancak Labbadia, Rus asıllı Alman futbolcu kulübede kalınca bu isteğini gerçekleştiremedi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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