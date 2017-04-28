 Rize hazırlığı bugün – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Rize hazırlığı bugün

    Rize hazırlığı bugün
    Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le 2-2 berabere kalan F.Bahçe, Pazar günü oynayacağı Ç.Rizespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Dünü izinli olarak geçiren sarı-lacivertli futbolcular, Kadıköy'deki kritik mücadele için bugün Can Bartu Tesisleri'nde toplanıp çalışmalara start verecek.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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