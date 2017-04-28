 Resmen istediler – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Resmen istediler

    Resmen istediler

    İngiliz basını ’nin Kjaer için harekete geçeceğini yazmıştı. O adım atıldı. Ada ekibinin yetkililerinin dün İstanbul’a gelip F.Bahçe’ye resmi teklif ilettiği ileri sürüldü.

    , en az 10 milyon euro'luk bir teklifle gelinmesi halinde Simon Kjaer'in satışına sıcak bakıyor. İtalya ve İngiltere'den birçok talibi olan Danimarkalı oyuncunun en ciddi alıcısı ise Hull City...

    8.5 MİLYON STERLİN
    Premier Lig temsilcisinin iki resmi yetkilisi David Beeby ve Bronwen Walker'ın İstanbul'a gelerek ile pazarlık masasına oturacağı geçen hafta Ada basını tarafından ortaya atılmıştı.

    Daily Mail gazetesi, taraflar arasındaki o görüşmenin dün İstanbul'da yapıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, 'nin Simon Kjaer'e karşılık teklifinin 8.5 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyon 83 bin euro) civarında olacağı bildirilirken, bu teklifin UEFA ile finansal fair play anlaşması yapan Fenerbahçe tarafından kabul edilmesinin beklendiği vurgulandı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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