Resmen istediler
İngiliz basını Hull City’nin Kjaer için harekete geçeceğini yazmıştı. O adım atıldı. Ada ekibinin yetkililerinin dün İstanbul’a gelip F.Bahçe’ye resmi teklif ilettiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe, en az 10 milyon euro'luk bir teklifle gelinmesi halinde Simon Kjaer'in satışına sıcak bakıyor. İtalya ve İngiltere'den birçok talibi olan Danimarkalı oyuncunun en ciddi alıcısı ise Hull City...
8.5 MİLYON STERLİN
Premier Lig temsilcisinin iki resmi yetkilisi David Beeby ve Bronwen Walker'ın İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturacağı geçen hafta Ada basını tarafından ortaya atılmıştı.
Daily Mail gazetesi, taraflar arasındaki o görüşmenin dün İstanbul'da yapıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, Hull City'nin Simon Kjaer'e karşılık teklifinin 8.5 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyon 83 bin euro) civarında olacağı bildirilirken, bu teklifin UEFA ile finansal fair play anlaşması yapan Fenerbahçe tarafından kabul edilmesinin beklendiği vurgulandı.
8.5 MİLYON STERLİN
Premier Lig temsilcisinin iki resmi yetkilisi David Beeby ve Bronwen Walker'ın İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturacağı geçen hafta Ada basını tarafından ortaya atılmıştı.
Daily Mail gazetesi, taraflar arasındaki o görüşmenin dün İstanbul'da yapıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, Hull City'nin Simon Kjaer'e karşılık teklifinin 8.5 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyon 83 bin euro) civarında olacağı bildirilirken, bu teklifin UEFA ile finansal fair play anlaşması yapan Fenerbahçe tarafından kabul edilmesinin beklendiği vurgulandı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maaşlar yatırılmadı
Toplam 1
Yorum
Mehmet Dursun Özbek sen bilerek mi bu takımı çökerttinnn... Yeterrr artıkkkk seni istemiyoruzzzz.. Bitirdin bu takımıııı amacın neeee kardeşimmm ?
- Kiralık aşk Burak
Toplam 2
Yorum
hadiya yok 20milyon. almayin sunu ya. insALLAH gelmez
- Kiralık aşk Burak
Toplam 2
Yorum
erol bu başkan malesef hafif bir insan.trabzonda öncelikle dik duruş ve değerler gelir.trabzonu satanı getirirseniz taraftarı kaybedersiniz.
Resmen istediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.