 Kupa için kalıyor – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Kupa için kalıyor

    Kupa için kalıyor

    Hollanda Milli Takımı'na 'Evet' diyen Advocaat, "Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yle yola devam" kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, milli takım yetkililerinin “Hemen gel” teklifini ise, “F.Bahçe’yi şimdi bırakamam. Kupayı kazanmak istiyorum” diyerek reddetti. , Hollanda Milli Takımı’ndaki görevine 4 Haziran’daki Fildişi maçıyla başlayacak.

    , Hollanda Mili Takımı'ndan gelen teklife resmen "evet" dedi. 69 yaşındaki teknik direktör, "Hemen gel" teklifini ise "Fenerbahçe'yi şimdi bırakamam. Zaten kupayı da kazanmak istiyorum" diyerek reddetti. Böylece Advocaat'ın bırakıp gitmesi halinde Fenerbahçe'de yaşanacak olası "teknik direktör kim olacak" krizi de rafa kalktı.

    Advocaat'ın 1 Haziran'da resmi olarak Hollanda Milli Takımı'nın başındaki görevine başlayacağı ve 4 Haziran'da Fildişi Sahili karşısında ilk maçına çıkacağı ifade edildi. Hollanda'nın 31 Mayıs'ta Fas ile yapacağı hazırlık maçında ise takımın başında geçici olarak Fred Grim'in yer alacağı kaydedildi.

    YARDIMCISI GULLİT OLACAK
    Öte yandan Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'ndaki yardımcısı Ruud Gullit olacak. Gullit'i Advocaat'ın istediği açıklandı. Fenerbahçe'de Advocaat'ın yardımcılıklarını yapan Cor Pot ile Mario Been'in beklentileri ise bu kararla boşa çıktı.

    'BAŞKANA BUNU YAPAMAM'
    Advocaat, Türkiye'den bir kupa kazanmadan ayrılmak istemiyor. Ancak hemen bırakıp gitmemesinin nedeni sadece bu değil. Fenerbahçe'ye Hollanda Milli Takımı'ndaki danışmanlık görevini bırakarak gelen ve ülkesinde neredeyse "hain" ilan edilen Advocaat, bu kez aynı tepkiyi Fenerbahçelilerden almak istemedi. Kaldı ki başkan Aziz Yıldırım'la arası çok iyi. Advocaat'ın yakın çevresine, "Fenerbahçe'yi yüzüstü bırakıp gidemem. Başkana bunu yapamam" dediği belirtildi.

    1.2 MİLYON EURO'YA 'HAYIR' DİYEMEDİ
    FOTOMAÇ Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı ile yaptığı anlaşmanın detaylarına ulaştı. Buna göre Advocaat, daha önce 3 kez antrenör, 2 kez de teknik direktör olarak çalışıp 6. kez göreve başlayacağı milli takımla 2018'in haziran ayına kadar kontrat yapacak. 1.2 milyon euro'ya imza atacak olan deneyimli hoca, Hollanda eğer Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederse 250 bin euro'luk bonusu da cebe indirecek.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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