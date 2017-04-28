Kupa için kalıyor
Hollanda Milli Takımı'na 'Evet' diyen Advocaat, "Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yle yola devam" kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, milli takım yetkililerinin “Hemen gel” teklifini ise, “F.Bahçe’yi şimdi bırakamam. Kupayı kazanmak istiyorum” diyerek reddetti. Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı’ndaki görevine 4 Haziran’daki Fildişi maçıyla başlayacak.
Advocaat'ın 1 Haziran'da resmi olarak Hollanda Milli Takımı'nın başındaki görevine başlayacağı ve 4 Haziran'da Fildişi Sahili karşısında ilk maçına çıkacağı ifade edildi. Hollanda'nın 31 Mayıs'ta Fas ile yapacağı hazırlık maçında ise takımın başında geçici olarak Fred Grim'in yer alacağı kaydedildi.
YARDIMCISI GULLİT OLACAK
Öte yandan Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'ndaki yardımcısı Ruud Gullit olacak. Gullit'i Advocaat'ın istediği açıklandı. Fenerbahçe'de Advocaat'ın yardımcılıklarını yapan Cor Pot ile Mario Been'in beklentileri ise bu kararla boşa çıktı.
'BAŞKANA BUNU YAPAMAM'
Advocaat, Türkiye'den bir kupa kazanmadan ayrılmak istemiyor. Ancak hemen bırakıp gitmemesinin nedeni sadece bu değil. Fenerbahçe'ye Hollanda Milli Takımı'ndaki danışmanlık görevini bırakarak gelen ve ülkesinde neredeyse "hain" ilan edilen Advocaat, bu kez aynı tepkiyi Fenerbahçelilerden almak istemedi. Kaldı ki başkan Aziz Yıldırım'la arası çok iyi. Advocaat'ın yakın çevresine, "Fenerbahçe'yi yüzüstü bırakıp gidemem. Başkana bunu yapamam" dediği belirtildi.
1.2 MİLYON EURO'YA 'HAYIR' DİYEMEDİ
FOTOMAÇ Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı ile yaptığı anlaşmanın detaylarına ulaştı. Buna göre Advocaat, daha önce 3 kez antrenör, 2 kez de teknik direktör olarak çalışıp 6. kez göreve başlayacağı milli takımla 2018'in haziran ayına kadar kontrat yapacak. 1.2 milyon euro'ya imza atacak olan deneyimli hoca, Hollanda eğer Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederse 250 bin euro'luk bonusu da cebe indirecek.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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