 Kontrat polemiği! – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kontrat polemiği!

    Kontrat polemiği!
    Menajeri Arsene Wenger, 'nin ManU'ya transferine izin vermesinin nedenini ilk kez açıkladı. Wenger, "29 yaşındaydı, 30'una giriyordu. Çok uzun kontrat istiyordu" dedi. RvP'nin bu iddiaya yanıtı, "Benimla anlaşmak istemiyorlardı" şeklinde oldu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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