 Hooijdonk yerden yere vurdu – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Hooijdonk yerden yere vurdu

    Hooijdonk yerden yere vurdu

    ’nin eski yıldızı, “Parayı görünce gemiyi terk etmişti” dediği ’ın Hollanda Milli Takımı’nın başına getirilmesini “Akıl tutulması” olarak yorumladı.

    'nin eski oyuncularından , 'ın Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesinin kesinleşmesinden sonra çok sert bir açıklama yaptı. NOS TV'ye konuşan Van Hooijdonk, "Bana göre Advocaat bir seçenek olmamalıydı. Hollanda Milli Takımı'nın bugün bu durumda olmasının sorumlularından birisi olan Advocaat'ı teknik direktör olarak seçmek, federasyonun içinde bulunduğu akıl tutulmasına bir örnek. Advocaat parayı görünce gemiyi hemen terk etmişti" diyerek F.Bahçe'nin hocasını yerden yere vurdu.

    'FANATİKLİĞİ ONU EN İYİSİ YAPIYOR'
    Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'in teknik direktörü Ernest Faber, Hooijdonk'un tersine milli takım için yapılan Dick Advocaat tercihini övdü. 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Onu seçerim... Tecrübesi, fanatikliği ve futbol anlayışı Hollanda Milli Takımı için onu en iyisi yapıyor" diyerek, Advocaat'a destek verdi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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