Fenerbahçe'den transfer
Fenerbahçe, atletizm şubesini Polonyalı atletle güçlendirdi.
Fenerbahçe Atletizm Şubesi, 10 Şubat 1990 doğumlu Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Üç adım atlama stilinde çeşitli turnuvalarda başarıları bulunan Polonyalı atlet, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek olan Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacak.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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