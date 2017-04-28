 Fenerbahçe'den transfer – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'den transfer

    Fenerbahçe'den transfer

    Fenerbahçe, atletizm şubesini Polonyalı atletle güçlendirdi.

    Fenerbahçe Atletizm Şubesi, 10 Şubat 1990 doğumlu Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Üç adım atlama stilinde çeşitli turnuvalarda başarıları bulunan Polonyalı atlet, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek olan Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacak.

    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:52
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