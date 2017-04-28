Fenerbahçe'den transfer

Fenerbahçe Atletizm Şubesi, 10 Şubat 1990 doğumlu Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Üç adım atlama stilinde çeşitli turnuvalarda başarıları bulunan Polonyalı atlet, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek olan Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacak.