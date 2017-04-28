Fenerbahçe'de Ç. Rizespor hazırlıkları
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:15
- Fikret Orman'dan Fenerbahçe açıklaması
Toplam 1
Yorum
doğan ts m.ekiciye git takım bul kendine dedi. ekici fb buldu.. sonra siz olcayı 20000 dolara verdiniz ekiciye karşlık ama ekici sizde kalsın. :)
- 10 numara seferi
Toplam 5
Yorum
kıbrıslı ts ne 10 numarası bizim golcü topla birlikte çıkabilen bir 8 numaraya ihtiyacımız var orada oynayan onazi yetersiz osmanlı dan Ndiaye alınsın
- Kale gibi stoper Benatia
Toplam 18
Yorum
BJK Beşiktaş yönetimi Şampiyonlar Ligi için Yaroslav Rakitsky ya da Domogoj Vida ikilisinden birini kadroya katmalı.
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