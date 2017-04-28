 Fenerbahçe'de Ç. Rizespor hazırlıkları – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'de Ç. Rizespor hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Ç. Rizespor hazırlıkları

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Sarı-lacivertli ekip, bir günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:15
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