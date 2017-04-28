Fener onunla kanatlanacak
Ukrayna medyası, Schalke’de kiralık oynayan Sevilla’lı kanat oyuncusunun Fenerbahçe yolunda olduğunu yazdı.
Ukrayna'dan bigmir.net sitesi, Fenerbahçe'nin Konoplyanka'yı kiralık da olsa bünyesine katmak istediğini yazarken, Schalke'nin Genel Menajeri Christian Heidel de, yıldız futbolcunun bonservisini almayı düşünmediklerini açıkladı. Her iki kanatta da oynayabilen Konoplyanka üstün tekniğinin yanı sıra süratiyle de biliniyor.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:30
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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