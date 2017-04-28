 Fener onunla kanatlanacak – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Fener onunla kanatlanacak

    Fener onunla kanatlanacak

    Ukrayna medyası, ’de kiralık oynayan ’lı kanat oyuncusunun yolunda olduğunu yazdı.

    Listesindeki isimleri elden kaçırmamak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Ukrayna futbolunun önemli yıldızlarından Evgen Konoplyanka için kolları sıvadı. Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke'de kiralık oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin ciddi girişimde bulunduğu belirtildi.

    Ukrayna'dan bigmir.net sitesi, Fenerbahçe'nin Konoplyanka'yı kiralık da olsa bünyesine katmak istediğini yazarken, Schalke'nin Genel Menajeri Christian Heidel de, yıldız futbolcunun bonservisini almayı düşünmediklerini açıkladı. Her iki kanatta da oynayabilen Konoplyanka üstün tekniğinin yanı sıra süratiyle de biliniyor.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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