Fener onunla kanatlanacak

Ukrayna medyası, Schalke’de kiralık oynayan Sevilla’lı kanat oyuncusunun Fenerbahçe yolunda olduğunu yazdı.

Listesindeki isimleri elden kaçırmamak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Ukrayna futbolunun önemli yıldızlarından Evgen Konoplyanka için kolları sıvadı. Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke'de kiralık oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin ciddi girişimde bulunduğu belirtildi.



Ukrayna'dan bigmir.net sitesi, Fenerbahçe'nin Konoplyanka'yı kiralık da olsa bünyesine katmak istediğini yazarken, Schalke'nin Genel Menajeri Christian Heidel de, yıldız futbolcunun bonservisini almayı düşünmediklerini açıkladı. Her iki kanatta da oynayabilen Konoplyanka üstün tekniğinin yanı sıra süratiyle de biliniyor.