 F.Bahçe’ye 155 bin lira para cezası – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    F.Bahçe’ye 155 bin lira para cezası

    F.Bahçe’ye 155 bin lira para cezası
    Galatasaray'ın "1 maç seyircisiz" cezası aldığı derbide Fenerbahçe'ye de para cezası çıktı. PFDK, sarı-lacivertli kulübü, toplam 155 bin lira para cezasına çarptırdı. dev maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Fenerbahçeli taraftarlara da bir sonraki deplasman müsabakasına giriş yasağı verildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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