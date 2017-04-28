F.Bahçe’ye 155 bin lira para cezası

Galatasaray'ın "1 maç seyircisiz" cezası aldığı derbide Fenerbahçe'ye de para cezası çıktı. PFDK, sarı-lacivertli kulübü, toplam 155 bin lira para cezasına çarptırdı. dev maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Fenerbahçeli taraftarlara da bir sonraki deplasman müsabakasına giriş yasağı verildi.