 Derbide telefon atana 1 yıl men – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Derbide telefon atana 1 yıl men

    Derbide telefon atana 1 yıl men

    G.Saray derbisinde çıkan olaylara karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyeti, maç sırasında Volkan Demirel'e cep telefonu atan A.V.V ile çıkan olaylara karıştığı iddia edilen İ.F.U, S.T ve Ö.U.'yu kamera görüntülerinden tespit etti. Şüphelilerden İ.F.U. ve S.T. tutuklanırken, Ö.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Volkan'a cep telefonu atan A.V.V. ise serbest bırakılırken, 6222 yasası kapsamında tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
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