Cumhurbaşkanı'na güven var
Josef, Brezilya'dan yayın organı Globo Esporte'ye Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgiyi anlattı. “Cumhurbaşkanı’na halk büyük bir güven duyuyor. Bu nedenle kendisine ülkeyi yönetmesi için güvence verdiler. Bu güzel ülkede hem futbol hem özel hayatımıza devam etmeyi umuyoruz.”
BURADA YAŞAMAK İSTİYORUZ
28 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Türkiye'de siyaseti futboldan ayırıp çok da iyi yaşayabilirsiniz. Ülkenin rutini referandum sırasında pek değişmedi. Mevcut Cumhurbaşkanı; Recep Tayyip Erdoğan'a halk büyük bir güven duyuyor. Bu nedenle kendisine ülkeyi yönetmesi için güvence verdiler. Gündelik hayatta herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Burada olanlarımız Türkiye'de yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Bu güzel ülkede; Türkiye'de hem futbol hem de özel hayatımıza devam etmeyi umuyoruz" diye konuştu.
'ALEX'İN 3'TE BİRİNİ YAPSAM YETER'
Josef de Souza, derbiyi kazandıran golü atmasından sonra aldığı tepkileri 'paha biçilemez' diye nitelendirip, F.Bahçe'nin efsane kaptanı Alex'e olan hayranlığını da dile getirdi. Josef, "Derbiden sonra sosyal medya patladı. Adımı kulüp tarihine yazdırdığımı ve gerçek F.Bahçeli olduğumu söylediler. Bunun anlamı paha biçilemez. Adımın unutulmaması için daha fazlasını yapmak istiyorum. Buraya gelmeden önce Alex ile çok konuştum. Ona büyük bir sevgi besliyorum. Eğer Alex'in Türkiye'de yaptıklarının 3'te birini bile yapsam çok mutlu olacağım. Şu an adım adım yürüyorum. Umarım Alex'in 3'te biri kadar olabilirim" ifadelerini kullandı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:34
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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