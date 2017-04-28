 Cumhurbaşkanı'na güven var – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Cumhurbaşkanı'na güven var

    Cumhurbaşkanı'na güven var

    Josef, Brezilya'dan yayın organı Globo Esporte'ye Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgiyi anlattı. “Cumhurbaşkanı’na halk büyük bir güven duyuyor. Bu nedenle kendisine ülkeyi yönetmesi için güvence verdiler. Bu güzel ülkede hem futbol hem özel hayatımıza devam etmeyi umuyoruz.”

    F.Bahçe'de G.Saray karşısında derbi zaferini getiren isim olan Josef de Souza, Brezilya'nın ünlü spor portalı Globo Esporte'nin muhabirlerini İstanbul'da ağırladı. Brezilyalı yıldız özellikle Türkiye'deki özel hayatı ve siyaset konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ülkemizdeki politik durumun gündelik ve iş hayatına nasıl yansıdığı sorusuna Josef, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı merkeze alarak referandum seçiminde halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güveniyle yanıtladı.

    BURADA YAŞAMAK İSTİYORUZ
    28 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Türkiye'de siyaseti futboldan ayırıp çok da iyi yaşayabilirsiniz. Ülkenin rutini referandum sırasında pek değişmedi. Mevcut Cumhurbaşkanı; Recep Tayyip Erdoğan'a halk büyük bir güven duyuyor. Bu nedenle kendisine ülkeyi yönetmesi için güvence verdiler. Gündelik hayatta herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Burada olanlarımız Türkiye'de yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Bu güzel ülkede; Türkiye'de hem futbol hem de özel hayatımıza devam etmeyi umuyoruz" diye konuştu.

    'ALEX'İN 3'TE BİRİNİ YAPSAM YETER'
    , derbiyi kazandıran golü atmasından sonra aldığı tepkileri 'paha biçilemez' diye nitelendirip, F.Bahçe'nin efsane kaptanı Alex'e olan hayranlığını da dile getirdi. Josef, "Derbiden sonra sosyal medya patladı. Adımı kulüp tarihine yazdırdığımı ve gerçek F.Bahçeli olduğumu söylediler. Bunun anlamı paha biçilemez. Adımın unutulmaması için daha fazlasını yapmak istiyorum. Buraya gelmeden önce Alex ile çok konuştum. Ona büyük bir sevgi besliyorum. Eğer Alex'in Türkiye'de yaptıklarının 3'te birini bile yapsam çok mutlu olacağım. Şu an adım adım yürüyorum. Umarım Alex'in 3'te biri kadar olabilirim" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
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