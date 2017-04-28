 Çaykur Rize maçında yok – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Çaykur Rize maçında yok

    Çaykur Rize maçında yok
    Arka adalesinden sorun yaşayan ve yoğun tedavi programı ile Galatasaray derbisinde yer alan Simon , Başakşehir'le oynanan kupa maçında yeniden sakatlandı. Henüz 23. dakikada oyunu terk eden ve dün MR'ı çekilen Kjaer'in pazar günkü Çaykur Rizespor maçına yetişmesinin mümkün olmadığı bildirildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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