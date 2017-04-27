Yıldız oyuncu sakatlandı!
Kanarya'nın stoperi Simon Kjaer, Medipol Başakşehir maçını tamamlayamadı.
Danimarkalı futbolcu 20. dakikada sekmeye başladı. Bir süre ayağını deneyen başarılı savunmacı devam edemeyeceğini anlayınca kenara "Beni değiştirin" işareti yaptı. Bu bölümde bir de top uzaklaştıran Kjaer, 23. dakikada yerini Neustadter'e bıraktı. Bu arada Hull City'li iki yönetici bugün Kjaer için F.Bahçe ile görüşecek.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yıldız oyuncu sakatlandı!
Toplam 3
Yorum
Anti -Bjk Bjk'li var mı sizin savunmanız da kjaer'in yarısı kalitesinde bir futbolcu. o zaman sus arkana bakmadan terket fb sayfasını
- Dursun Özbek: Kalan 6 maçı kazanalım
Toplam 1
Yorum
Pes Taraftarda dökecek gözyaşımı kaldı sanki
- Fenerbahçe ile Başakşehir 20. randevuda
Toplam 3
Yorum
isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
Yıldız oyuncu sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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