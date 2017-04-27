 Yıldız oyuncu sakatlandı! – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Yıldız oyuncu sakatlandı!

    Yıldız oyuncu sakatlandı!

    Kanarya'nın stoperi , Medipol Başakşehir maçını tamamlayamadı.

    Danimarkalı futbolcu 20. dakikada sekmeye başladı. Bir süre ayağını deneyen başarılı savunmacı devam edemeyeceğini anlayınca kenara "Beni değiştirin" işareti yaptı. Bu bölümde bir de top uzaklaştıran Kjaer, 23. dakikada yerini Neustadter'e bıraktı. Bu arada Hull City'li iki yönetici bugün Kjaer için F.Bahçe ile görüşecek.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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