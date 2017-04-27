 Polis o taraftarı görüntülerden buldu! – Fotomaç – 27 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Polis o taraftarı görüntülerden buldu!

    Polis o taraftarı görüntülerden buldu!

    TÜRK Telekom Arena Stadyumu'nda 23 Nisan'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında kaleci Volkan Demirel'e cep telefonu atan A.A.V. polis kameraları görüntülerinden tespit edildi.

    Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri A.A.V.'yi salı günü yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.V. dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. A.A.V. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçu kapsamında tüm spor müsabakalarını seyirden men kararı uygulandığı öğrenildi.

    Öte yandan derbi maçta İ.F.U., Ö.U. ve S.T. hakkında görevi yaptırmamak için direnmek, spor alanlarında taşkınlık yapmak suçlarından gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede İ.F.U. ve Ö.U. tutuklandı. S.T. ise denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Polis o taraftarı görüntülerden buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.