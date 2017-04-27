Polis o taraftarı görüntülerden buldu!
TÜRK Telekom Arena Stadyumu'nda 23 Nisan'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında kaleci Volkan Demirel'e cep telefonu atan A.A.V. polis kameraları görüntülerinden tespit edildi.
Öte yandan derbi maçta İ.F.U., Ö.U. ve S.T. hakkında görevi yaptırmamak için direnmek, spor alanlarında taşkınlık yapmak suçlarından gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede İ.F.U. ve Ö.U. tutuklandı. S.T. ise denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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Toplam 2
Yorum
AVCI HOCA: ONDAN ÖNCE B. ŞEHİR İN KİLİDİNİ KANKALAR RİZE DEPLASMANINDA KIRDILAR. SİZDE BERABERE KALDIĞINIZI SANIP SEVİNİYORSUNUZ. ALLAH ISLAH ETSİN SİZ
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Toplam 5
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TCelcius Tabi arabanın önemi olmaz olum bedevadan bende milyonları kazansam benim içinde önemi olmaz.:S
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Toplam 12
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TCelcius Şu fenerliler neyin lafını yapıyorlar anlamış değilim adam 10 dk da 2 gol döşemiş tff nin kurbanı oldu.volkana verilen 1 maçlık cezanın sebe
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