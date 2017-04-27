O anı anlatamam

Attığı golle G.Saray karşısında F.Bahçe'yi zafere taşıyan Josef, ülkesinde yayın yapan Gazeta Esportiva'ya konuştu. "O anları anlatamam" diyen Brezilyalı futbolcu, "Sonuna kadar savaşacak ve zafere ulaşacak güce sahibiz. Bizim için çok önemli bir sonuçtu" diye konuştu.