 O anı anlatamam – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
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    O anı anlatamam

    O anı anlatamam
    Attığı golle G.Saray karşısında F.Bahçe'yi zafere taşıyan Josef, ülkesinde yayın yapan Gazeta Esportiva'ya konuştu. "O anları anlatamam" diyen Brezilyalı futbolcu, "Sonuna kadar savaşacak ve zafere ulaşacak güce sahibiz. Bizim için çok önemli bir sonuçtu" diye konuştu.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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