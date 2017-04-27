Forvete sürpriz isim

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe Yönetimi, Adanaspor'un yıldızına göz dikti. Rotasyon için alternatif isim olarak belirlenen Gueye için Adana'nın kapısını çalacak olan sarı-lacivertliler, bu transferi takasla gerçekleştirmeye çalışacak.