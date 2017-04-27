 Forvete sürpriz isim – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Forvete sürpriz isim

    Forvete sürpriz isim
    Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe Yönetimi, Adanaspor'un yıldızına göz dikti. Rotasyon için alternatif isim olarak belirlenen Gueye için Adana'nın kapısını çalacak olan sarı-lacivertliler, bu transferi takasla gerçekleştirmeye çalışacak.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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