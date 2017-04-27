 Fedakar Topal – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Fedakar Topal

    Fedakar Topal
    'nin vazgeçilmez ismi Mehmet Topal, dün sakatlığına rağmen sahadaydı. Galatasaray ile oynanan derbide sakatlanan ve kolu 2 gün askıda kalan tecrübeli futbolcu, yoğun tedavinin ardından ağrılarına rağmen Başakşehir karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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