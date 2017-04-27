 Cengiz yıldızlaştı – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Cengiz yıldızlaştı

    Cengiz yıldızlaştı
    Başakşehir'in 19 yaşındaki yıldızı , dün öne çıkan isimlerinden oldu. Abdullah Avcı'nın gözdesi, 7. dakikada ceza sahasının solundan şık bir vuruşla Volkan'ı avlarken, 11'de de yine sahneye çıktı ve takımı adına skoru 2-0'a getirdi. Attığı gollerin yanı sıra futboluyla da tam puan alan Cengiz, sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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