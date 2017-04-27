 Advocaat evine dönüyor – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Advocaat evine dönüyor

    Advocaat evine dönüyor

    F.Bahçe’den ayrılması an meselesi olan tecrübeli hoca, Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmek için gün sayıyor. Ülke federasyonu, işin resmileşmesi için tüm şartları zorluyor.

    Hollanda Devlet Televizyonu NOS'un iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör 'ın, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi. Hollanda'da büyük yankı uyandıran haberde, takımın yıldız isimlerinden Robben başta olmak üzere birçok oyuncunun tecrübesi nedeniyle Advocaat'la 2018 Dünya Kupası'na gitmek istediği ve bu konuda ısrarcı oldukları ileri sürüldü.

    Robben'in başını çektiği futbolcu grubunun talebi Hollanda Futbol Federasyonu'nu da harekete geçirdi. Advocaat ve yardımcılarının F.Bahçe ile olan sözleşmesinin feshedilmesi konusunda görüşmelere başlayan Hollandalı idarecilerin, gerekli tazminatı da ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

    AYRILMAYA HAZIR
    Hollandalı yetkililer, Advocaat'ı milli takımın başına geçmesi için ikna ederken, tecrübeli teknik adamın sezonun tamamlanması beklemeden birkaç gün içinde İstanbul'dan ayrılıp, ülkesinin yolunu tutması bekleniyor. Bu arada Hollanda'nın efsane isimlerinden Aad de Mos, Dick Advocaat iddiaları için "Hollanda için en iyi tercih" yorumunu yaptı.

    EVET GÖRÜŞTÜK
    Dick Advocaat, Başakşehir karşısında ilk 20 dakikalık bölümün ardından geri dönmeyi başardıklarını belirterek, "Beraberlikle dönmeyi hak ettik. 2-1 de bize yeterdi" dedi. Hollanda Milli Takımı'nın başına geçeceği iddialarıyla ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "Evet onlarla görüştük. Tek yaptığım şey onlarla toplantı yapmak. Şu anda verebileceğim tek yanıt bu. Daha görüşüp, evet ya da hayır noktasında buluşacağız. Kulüp takımı çalıştırma konusunda emekli oluyorum" diye konuştu.

    BİR KAÇ GÜNE NETLEŞECEK
    Advcocaat, "Hollanda'yı çalıştırmak istiyor musunuz?" sorusuna "Birkaç gün daha bekleyelim. O zaman durum netleşecek" yanıtını verdi. Avcı ile yaşadığı gerginlikle ilgili de konuşan usta hoca, "Başakşehir'in hocasının daha önce de bu tarz işlere girdiğini gördüm. Aynı durum oluşmaya başlamıştı. Benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu" dedi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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