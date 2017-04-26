Yıldız oyuncu sakatlandı!
Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden Simon Kjaer, Medipol Başakşehir karşısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu, 23. dakikada yerini Roman Neustadter’e bıraktı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanına giden Fenerbahçe'de takımın en önemli isimlerinden olan Simon Kjaer sakatlandı. Karşılaşmanın 20. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle değişiklik işareti veren Danimarkalı futbolcu, 23. dakikada yerini Roman Neustadter'e bıraktı. Kjaer'nın durumuyla ilgili olarak yapılacak tetkiklerin ardından açıklamada bulunulacak.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Turkuvaz Medya erdem gösterdi'
Toplam 11
Yorum
kamil terlemez rezalet
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 20
Yorum
onurfb 10 m bir stoper için iyi para. Bu adam şu performansı Premier ligde gösterirse 20 verilir, türkiye liginde değil.
- Beşiktaş şampiyonluk için gün sayıyor!
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Yorum
gerçi bjk 10 kişiyle de yenerdi tsyi ndoye ne yaptı gördünüz mü o kale direğini de tekmelemedi ya. bjk ye kim tehlikeli olabilir. sarı kart.
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