 Yıldız oyuncu sakatlandı! – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Yıldız oyuncu sakatlandı!

    Yıldız oyuncu sakatlandı!

    ’nin en önemli isimlerinden , Medipol Başakşehir karşısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu, 23. dakikada yerini Roman Neustadter’e bıraktı.

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanına giden 'de takımın en önemli isimlerinden olan sakatlandı. Karşılaşmanın 20. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle değişiklik işareti veren Danimarkalı futbolcu, 23. dakikada yerini Roman Neustadter'e bıraktı. Kjaer'nın durumuyla ilgili olarak yapılacak tetkiklerin ardından açıklamada bulunulacak.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:34
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