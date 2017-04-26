Ya kiralık ya hiç!

Fenerbahçe yönetimi Moussa Sow için kesin kararını verdi... Al Ahli, Senegalli forveti yeniden kiralık vermeyi kabul etmezse satın alma yoluna gidilmeyecek.

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına harfiyen uyan Fenerbahçe, adımlarını çok dikkatli atıyor. En büyük fedakarlık ise transferde yapılıyor. Sarı-lacivertliler, daha çok kiralık isimlere yönelmeye gayret ediyor. Sezon başında kiralanan Moussa Sow için de aynı yöntem uygulanacak. Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli futbolcuyu yeniden kiralamaya çalışacak. Al Ahli kulübü kabul etmezse, Sow defteri kapanacak. Dubai ekibi, geçtiğimiz günlerde, "Sow'u artık kiraya vermeyeceğiz" açıklaması yapmıştı.