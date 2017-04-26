Uçak biletleri iptal! Otobüsle...

THY Euroleague Play-Off turunda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, bu hezimetin cezasını çabuk kesti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Giannakopoulos, galibiyet almadan elendikleri tura çok sinirlenerek, şok bir karar aldı. Takımın Yunanistan'a uçak biletlerini iptal eden Giannakopoulos, basketbolcuların Atina'ya otobüsle dönmesine karar verdi.Başkanın aldığı karara göre, Panathinaikos, İstanbul'dan uçakla 1 saatte gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle yaklaşık 12 saatte gidecek.