Uçak biletleri iptal! Otobüsle...
THY Euroleague Play-Off serisinde Fenerbahçe’ye 3-0 ile elenen Panathinaikos’ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, takımın uçak biletlerini iptal etti. Yunan ekibi, İstanbul'dan Atina'ya otobüsle 1095 kilometre yol yapacak.
THY Euroleague Play-Off turunda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, bu hezimetin cezasını çabuk kesti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Giannakopoulos, galibiyet almadan elendikleri tura çok sinirlenerek, şok bir karar aldı. Takımın Yunanistan'a uçak biletlerini iptal eden Giannakopoulos, basketbolcuların Atina'ya otobüsle dönmesine karar verdi.
Başkanın aldığı karara göre, Panathinaikos, İstanbul'dan uçakla 1 saatte gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle yaklaşık 12 saatte gidecek.
Başkanın aldığı karara göre, Panathinaikos, İstanbul'dan uçakla 1 saatte gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle yaklaşık 12 saatte gidecek.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Serbest geçiş’ şeridi!
Toplam 17
Yorum
okan hamzanın hatırası sağolsun alt yapıdan çocuk getir o çocuk bile yanından atar geçer bunun
- Sistem kararı
Toplam 6
Yorum
ÇAĞRI ARAYAN ARADIĞINI BULUR
- Leiva Aslan gibi
Toplam 10
Yorum
istifa et takım gençleştirilecek derken bu mu selçuk kazmasının ikizini getirecekler bu yönetim derhal gitmeli
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