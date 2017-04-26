Tuki’nin tahmini tuttu
Darıca'daki hayvanat bahçesinin sevimli üyesi Tuki'nin derbi tahmini tuttu. 97 yaşındaki kaplumbağa, önüne konan iki takımın kutusundan önce G.Saray'ın kutusuna yönelmiş, son anda F.Bahçe'nin kutusunu tercih etmişti. Derbide tam öyle bitti: G.Saray oynadı, F.Bahçe son anda kazandı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
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Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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