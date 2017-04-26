 Tuki’nin tahmini tuttu – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Tuki’nin tahmini tuttu

    Tuki’nin tahmini tuttu
    Darıca'daki hayvanat bahçesinin sevimli üyesi Tuki'nin derbi tahmini tuttu. 97 yaşındaki kaplumbağa, önüne konan iki takımın kutusundan önce G.Saray'ın kutusuna yönelmiş, son anda F.Bahçe'nin kutusunu tercih etmişti. Derbide tam öyle bitti: G.Saray oynadı, F.Bahçe son anda kazandı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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