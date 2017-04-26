Taison’da 2 rakip çıktı

İtalyan tuttomercato sitesi, F.Bahçe'nin yılda 3.5 milyon euro teklif ettiği Shaktar'lı Taison için Lazio ve İnter'in de istekli olduğunu yazdı. Haberde Lazio'nun sarı-lacivertliler kadar yüksek bir rakam veremeyeceği belirtilirken, İnter'in bu transfer için uzun süre uğraşacağının altı çizildi.