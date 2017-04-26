 ''Resmi teklif ilettik'' – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Resmi teklif ilettik''

    ''Resmi teklif ilettik''

    Breukelen: Evet, Hollanda Milli Takımı için ’a resmi teklif ilettik.

    Hollanda Futbol Federasyonu Direktörü Hans van Breukelen, ya da Henk ten Cate'den birinin milli takımın başına geçeceği haberlerine açıklama getirdi. İki isimle de görüştüğünü itiraf eden Van Breukelen, "Görüşmeler olumlu geçti. Tabii ki ne konuştuğumuz aramızda kalacak. Şartların yerine oturmasını bekliyoruz" dedi. Hollanda Milli Takımı yetkililerinin geçen pazar günü İstanbul'a gelerek derbiyi izledikleri, pazartesi günü de Advocaat ve yardımcıları ile bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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