''Resmi teklif ilettik''
Breukelen: Evet, Hollanda Milli Takımı için Dick Advocaat’a resmi teklif ilettik.
Hollanda Futbol Federasyonu Direktörü Hans van Breukelen, Dick Advocaat ya da Henk ten Cate'den birinin milli takımın başına geçeceği haberlerine açıklama getirdi. İki isimle de görüştüğünü itiraf eden Van Breukelen, "Görüşmeler olumlu geçti. Tabii ki ne konuştuğumuz aramızda kalacak. Şartların yerine oturmasını bekliyoruz" dedi. Hollanda Milli Takımı yetkililerinin geçen pazar günü İstanbul'a gelerek derbiyi izledikleri, pazartesi günü de Advocaat ve yardımcıları ile bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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