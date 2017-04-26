 "Ona idmanda gol atabilmek mucize'' – Fotomaç – 26 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    "Ona idmanda gol atabilmek mucize''

    "Ona idmanda gol atabilmek mucize''
    Bir dönem F.Bahçe forması giyen , Polonya basınına verdiği röportajda Türkiye'deki günleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sırp futbolcunun hakkındaki sözleri ise çok çarpıcı: "Ona idmanda gol atabilmek mucize gibi bir şeydi. İstese Barça ya da Real Madrid'in bile kalesini koruyabilirdi. Ama o İstanbul'da efsane olmayı tercih etti."
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Ona idmanda gol atabilmek mucize'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.