"Ona idmanda gol atabilmek mucize''
Bir dönem F.Bahçe forması giyen Milos Krasic, Polonya basınına verdiği röportajda Türkiye'deki günleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sırp futbolcunun Volkan Demirel hakkındaki sözleri ise çok çarpıcı: "Ona idmanda gol atabilmek mucize gibi bir şeydi. İstese Barça ya da Real Madrid'in bile kalesini koruyabilirdi. Ama o İstanbul'da efsane olmayı tercih etti."
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
"Ona idmanda gol atabilmek mucize'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.