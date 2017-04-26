 G.Saray’a Ferri çalımı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    G.Saray’a Ferri çalımı

    G.Saray’a Ferri çalımı
    Adı devre arasında G.Saray ile anılmasına rağmen transfer edilemeyen Jordan Ferri için Kanarya'nın devreye girdiği iddia edildi. Fransa'dan Le 10 Sport, sarı-lacivertlilerin, Lyon'un 25 yaşındaki orta sahasını izlediğini ileri sürdü. Haberin detayında F.Bahçe'nin İtalyan ekibi Atalanta ile çekiştiği de kaydedildi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:31
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