G.Saray’a Ferri çalımı
Adı devre arasında G.Saray ile anılmasına rağmen transfer edilemeyen Jordan Ferri için Kanarya'nın devreye girdiği iddia edildi. Fransa'dan Le 10 Sport, sarı-lacivertlilerin, Lyon'un 25 yaşındaki orta sahasını izlediğini ileri sürdü. Haberin detayında F.Bahçe'nin İtalyan ekibi Atalanta ile çekiştiği de kaydedildi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
G.Saray’a Ferri çalımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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