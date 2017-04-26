G.Saray’a Ferri çalımı

Adı devre arasında G.Saray ile anılmasına rağmen transfer edilemeyen Jordan Ferri için Kanarya'nın devreye girdiği iddia edildi. Fransa'dan Le 10 Sport, sarı-lacivertlilerin, Lyon'un 25 yaşındaki orta sahasını izlediğini ileri sürdü. Haberin detayında F.Bahçe'nin İtalyan ekibi Atalanta ile çekiştiği de kaydedildi.