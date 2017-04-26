 ''Bu forma Allah’ın lütfu'' – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Bu forma Allah’ın lütfu''

    ''Bu forma Allah’ın lütfu''
    G.Saray derbisinde Josef'in golüne asist yapan , profesyonelliği ile büyük takdir topluyor. Bekar olan ve tesislerde yatıp kalkan sarı- lacivertli futbolcu, teknik heyetle ise tam bir uyum içinde çalışıyor, yedek kalınca bile hiç sorun etmiyor. Şener, "Bu forma bana Allah'ın lütfu, değerini biliyorum" diyor.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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