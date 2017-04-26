 Bir Rhodolfo’ya bir Josef’e bak – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Bir ’ya bir Josef’e bak

    Bir Rhodolfo’ya bir Josef’e bak
    Birisi derbide attığı golle Fenerbahçe'de zirveye kuruldu; ... Diğeri Beşiktaş'ta kadroya bile giremiyor; ... İki oyuncunun yolları 2014'te takasta kesişmişti. Sao Paulo, daha önce kendi oyuncusu olan Rhodolfo'yu geri almak için Gremio'ya Josef'i önermiş, Gremio kabul etmemişti.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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