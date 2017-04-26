''Beni dinlediğiniz için teşekkürler''
Türkiye'den kupasız ayrılmak istemeyen Dick Advocaat, bugün Medipol Başakşehir'le oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına büyük önem veriyor.
Hollandalı teknik direktör, "Asıl derbi Başakşehir'le" diyerek öğrencilerini uyarmayı ihmal etmiyor. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, derbide istediklerini harfiyen uygulayan takımına teşekkür ettiği belirtilirken, "Size bu takımın genlerinde hücum olduğu, her zaman çok gol atarak kazanacağınız anlatılmış. Ama artık farklı bir şey öğrendiniz. Koçun direktiflerini dinlemenin de işe yarayacağını..." şeklinde konuştuğu belirtildi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
''Beni dinlediğiniz için teşekkürler'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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