''Beni dinlediğiniz için teşekkürler''

Türkiye'den kupasız ayrılmak istemeyen Dick Advocaat, bugün Medipol Başakşehir'le oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına büyük önem veriyor.

Hollandalı teknik direktör, "Asıl derbi Başakşehir'le" diyerek öğrencilerini uyarmayı ihmal etmiyor. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, derbide istediklerini harfiyen uygulayan takımına teşekkür ettiği belirtilirken, "Size bu takımın genlerinde hücum olduğu, her zaman çok gol atarak kazanacağınız anlatılmış. Ama artık farklı bir şey öğrendiniz. Koçun direktiflerini dinlemenin de işe yarayacağını..." şeklinde konuştuğu belirtildi.