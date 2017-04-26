 ''Beni dinlediğiniz için teşekkürler'' – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Beni dinlediğiniz için teşekkürler''

    ''Beni dinlediğiniz için teşekkürler''

    Türkiye'den kupasız ayrılmak istemeyen , bugün Medipol Başakşehir'le oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına büyük önem veriyor.

    Hollandalı teknik direktör, "Asıl derbi Başakşehir'le" diyerek öğrencilerini uyarmayı ihmal etmiyor. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, derbide istediklerini harfiyen uygulayan takımına teşekkür ettiği belirtilirken, "Size bu takımın genlerinde hücum olduğu, her zaman çok gol atarak kazanacağınız anlatılmış. Ama artık farklı bir şey öğrendiniz. Koçun direktiflerini dinlemenin de işe yarayacağını..." şeklinde konuştuğu belirtildi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:20
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