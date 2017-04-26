''Bekle F.Bahçe''
Mehmet Ekici, çubukluyu giymek için sabırsızlanıyor. Fenerbahçe’nin transferi için henüz resmi açıklama yapmadığı yıldız futbolcu, müjdeyi bizzat kendisi verdi, “Yeni sezona özel programla hazırlanıyorum” dedi.
Mehmet Ekici, Fenerbahçe için artık gün sayıyor. Sarı-lacivertli kulüp, transferi resmen açıklamadı ama Ekici yeni sezonda kesin olarak çubuklu formayı giyecek. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'nden ev satın alarak bu durumu tescilledi. 26 yaşındaki futbolcunun, İstanbul seyahatinde Fenerbahçeli bir grup taraftarla ayaküstü sohbet ettiği, bu sohbette taraftarlara transferi önünde hiçbir engel kalmadığını söylediği belirtildi.
BOMBA GİBİ DÖNECEĞİM
Sarı-lacivertli taraftarların, "Aylardır ayağına top değmiyor. Bu durum sıkıntı yaratmayacak mı?" diye sorduğu Mehmet'in, "Hiç sorun değil. Çünkü çok özel bir programla çalışmalarımı yürütüyorum. Bomba gibi döneceğim. Kendimi futbol hayatımda hiç olmadığı kadar iyi hissediyorum" yanıtı verdiği öğrenildi. Mehmet Ekici, Beşiktaş'a gitmediği için Trabzonspor tarafından sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmıştı.
Emre BOL
BOMBA GİBİ DÖNECEĞİM
Sarı-lacivertli taraftarların, "Aylardır ayağına top değmiyor. Bu durum sıkıntı yaratmayacak mı?" diye sorduğu Mehmet'in, "Hiç sorun değil. Çünkü çok özel bir programla çalışmalarımı yürütüyorum. Bomba gibi döneceğim. Kendimi futbol hayatımda hiç olmadığı kadar iyi hissediyorum" yanıtı verdiği öğrenildi. Mehmet Ekici, Beşiktaş'a gitmediği için Trabzonspor tarafından sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmıştı.
Emre BOL
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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